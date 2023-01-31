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Факти / Україна

Резніков про відмову Байдена передати F-16: Усі види озброєння проходили етап “Ні”

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Тема постачання різних видів озброєння щоразу мала етап, коли західні партнери відмовляли Україні у тій чи іншій зброї.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з французьким очільником Міноборони Себастьяном Лекарню у Парижі.

За словами Резнікова, кожна військова допомога Україні проходила через низку етапів, серед яких була і відмова.

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– Це означає, що “Ні” станом на сьогодні, – сказав він.

Міністр оборони додав, що після етапу “Ні” йшли етапи “Давайте обговоримо і вивчимо можливості”, “Давайте готувати екіпаж”, а наприкінці – етап, коли зброя прибуває до України.

– Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було “Ні”, а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну Літакову коаліцію. Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут (у Парижі, – Ред.), – сказав очільник українського Міноборони.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден на запитання журналістів, чи будуть надані Україні винищувачі F-16, відповів “Ні”.

Згодом у Білому домі розширили коментар щодо небажання Сполучених Штатів передавати Україні літаки F-16.

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В Польщі виникли суперечки щодо передачі Україні винищувачів F-16

Джерело: Ministère des Armées

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