Резніков про відмову Байдена передати F-16: Усі види озброєння проходили етап “Ні”
Тема постачання різних видів озброєння щоразу мала етап, коли західні партнери відмовляли Україні у тій чи іншій зброї.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з французьким очільником Міноборони Себастьяном Лекарню у Парижі.
За словами Резнікова, кожна військова допомога Україні проходила через низку етапів, серед яких була і відмова.
– Це означає, що “Ні” станом на сьогодні, – сказав він.
Міністр оборони додав, що після етапу “Ні” йшли етапи “Давайте обговоримо і вивчимо можливості”, “Давайте готувати екіпаж”, а наприкінці – етап, коли зброя прибуває до України.
– Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було “Ні”, а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну Літакову коаліцію. Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут (у Парижі, – Ред.), – сказав очільник українського Міноборони.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден на запитання журналістів, чи будуть надані Україні винищувачі F-16, відповів “Ні”.
Згодом у Білому домі розширили коментар щодо небажання Сполучених Штатів передавати Україні літаки F-16.
Джерело: Ministère des Armées