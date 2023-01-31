Січень, 31 в 19:47

Тема постачання різних видів озброєння щоразу мала етап, коли західні партнери відмовляли Україні у тій чи іншій зброї.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з французьким очільником Міноборони Себастьяном Лекарню у Парижі.

За словами Резнікова, кожна військова допомога Україні проходила через низку етапів, серед яких була і відмова.

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