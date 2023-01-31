Російські окупанти ведуть наступ у районі Бахмута та Лимана, продовжуючи зазнавати великих втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 31 січня.

Окрім районів Бахмута та Лимана, противник атакує на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Повідомляється, що у тимчасово окупованому Донецьку серед військовослужбовців окупаційної армії та терористів ПВК Вагнера значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції — це може бути пов’язано з відсутністю нормальних санітарних умов у розташуваннях.

А на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області російські загарбники посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка. У місцевих мешканців проводять обшуки та перевіряють мобільні телефони.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала дев’ятьох ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника та один склад боєприпасів.