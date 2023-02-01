СБУ виконала план на місяць вперед: як мережа відреагувала на обшуки в українських чиновників
У середу, 1 лютого, співробітники СБУ та ДБР провели масштабні обшуки в українських чиновників.
Зокрема, спецслужби завітали до Ігоря Коломойського, Оксани Датій, Арсена Авакова та Вадима Столара.
Українці не змогли пройти повз цієї новини, тому у мережі вже активно обговорюють інтер’єр будинку Коломойського, список бажань Датій, а 1 лютого жартома визнали Днем обшуків СБУ.
Факти ICTV зібрали добірку мемів та жартів про низку обшуків в українських посадовців.
Ранкова нарада в СБУ. pic.twitter.com/EcEhoSN3R8
— wyse (@dwyse11) February 1, 2023
Розклад СБУ на сьогодні ???????? pic.twitter.com/LkP1zZLwZB
— LaraFilinskayaUkraine???????? (@LaraFilinni) February 1, 2023
Сьогоднійшній #геройдня Коломойський. Маючи мільярди вкрадених доларів, можна було навчитися заправляти футболку і потрібно бути завжди готовим до обшуків НАБУ pic.twitter.com/KO3hgxPPSM
— Тур Хеєрдал (@ThorHeyerdahl5) February 1, 2023
А СБУ при обшуках у всіх обшукуваних знімає взуття?
Чи тільки у бєні? pic.twitter.com/hMY0gFpnpz
— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) February 1, 2023
Сьогодні СБУ виконало всі KPI на місяць вперед pic.twitter.com/Ju55GweqIr
— Sasquatch Digital (@sasquatch_ua) February 1, 2023
Так і бачу, як Бєня сидить вечорами без світла при свічці і пряде. pic.twitter.com/9LYRC9pgXN
— Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) February 1, 2023
Особливу увагу мережі привернув обшук у виконувачки обов’язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій.
ДБР знайшло список її бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.
Слідчі ДБР прийшли з обшуками до в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.
ЗМІ повідомляють, що у Датій також знайшли «список бажань» pic.twitter.com/0WGAAAXDOK
— zhenya (@jewhenii) February 1, 2023
А то правду кажуть, що свої бажання не можна нікому розказувати бо не збудуться.
Пані Оксана Датій це лише зайвий раз підтвердила.
— Записки галичанки (@TShtogryn) February 1, 2023