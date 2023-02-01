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Факти / Україна

СБУ виконала план на місяць вперед: як мережа відреагувала на обшуки в українських чиновників

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Коломойський, обшуки СБУ

У середу, 1 лютого, співробітники СБУ та ДБР провели масштабні обшуки в українських чиновників.

Зокрема, спецслужби завітали до Ігоря Коломойського, Оксани Датій, Арсена Авакова та Вадима Столара.

Українці не змогли пройти повз цієї новини, тому у мережі вже активно обговорюють інтер’єр будинку Коломойського, список бажань Датій, а 1 лютого жартома визнали Днем обшуків СБУ.

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Факти ICTV зібрали добірку мемів та жартів про низку обшуків в українських посадовців.

коломойський

Особливу увагу мережі привернув обшук у виконувачки обов’язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій.

ДБР знайшло список її бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

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