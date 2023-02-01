У середу, 1 лютого, співробітники СБУ та ДБР провели масштабні обшуки в українських чиновників.

Зокрема, спецслужби завітали до Ігоря Коломойського, Оксани Датій, Арсена Авакова та Вадима Столара.

Українці не змогли пройти повз цієї новини, тому у мережі вже активно обговорюють інтер’єр будинку Коломойського, список бажань Датій, а 1 лютого жартома визнали Днем обшуків СБУ.

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Факти ICTV зібрали добірку мемів та жартів про низку обшуків в українських посадовців.

Сьогоднійшній #геройдня Коломойський. Маючи мільярди вкрадених доларів, можна було навчитися заправляти футболку і потрібно бути завжди готовим до обшуків НАБУ pic.twitter.com/KO3hgxPPSM — Тур Хеєрдал (@ThorHeyerdahl5) February 1, 2023

А СБУ при обшуках у всіх обшукуваних знімає взуття?

Чи тільки у бєні? pic.twitter.com/hMY0gFpnpz — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) February 1, 2023

Сьогодні СБУ виконало всі KPI на місяць вперед pic.twitter.com/Ju55GweqIr — Sasquatch Digital (@sasquatch_ua) February 1, 2023

Так і бачу, як Бєня сидить вечорами без світла при свічці і пряде. pic.twitter.com/9LYRC9pgXN — Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) February 1, 2023

Особливу увагу мережі привернув обшук у виконувачки обов’язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій.

ДБР знайшло список її бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

Слідчі ДБР прийшли з обшуками до в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. ЗМІ повідомляють, що у Датій також знайшли «список бажань» pic.twitter.com/0WGAAAXDOK — zhenya (@jewhenii) February 1, 2023