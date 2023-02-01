Лютий, 01 в 20:29

У середу, 1 лютого, стало відомо про те, що в. о. начальника київської податкової Оксану Датій викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.

ДБР повідомляє, що загальна сума необґрунтованих активів чиновниці складає близько 1,4 млн доларів, зокрема – це три квартири, будинок та дві автівки.

Під час обшуків у неї знайшли 158 тис. доларів США, 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, а також елітні годинники.

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