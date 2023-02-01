$1 млн на ЗСУ і перемога: відповідь українців на список чиновниці з податкової
У середу, 1 лютого, стало відомо про те, що в. о. начальника київської податкової Оксану Датій викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.
ДБР повідомляє, що загальна сума необґрунтованих активів чиновниці складає близько 1,4 млн доларів, зокрема – це три квартири, будинок та дві автівки.
Під час обшуків у неї знайшли 158 тис. доларів США, 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, а також елітні годинники.
Найбільший резонанс у цій історії викликав “список бажань” посадовиці, яким поділились правоохоронці та ЗМІ – до прикладу, в нього увійшли мільйон доларів за рік, соболина шуба та годинник Breguet.
Цей список став мемом, українці заходились і собі ділитись планами та бажаннями на 2023 рік.
Водночас серед користувачів соцмереж знайшлись і такі, хто засудив публікацію чужих списків бажань у публічний простір.
Однак і їм знайшли що відповісти – адже на думку частини людей, проблема з цим списком у тому, що він яскраво демонструє бажання чиновниці наживатись за рахунок українських податків і “заробляти” гроші нечесним шляхом.