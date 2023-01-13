Січень, 13 в 14:11

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада через втрату громадянства позбавила депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.

Про це розповів народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Він повідомив, що за позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандату проголосувало 320 нардепів; Тараса Козака – 317 голосів за; Андрія Деркача – 314 нардепів висловилися за.

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Позбавлення мандату Ріната Кузьміна підтримали 319 парламентарів.

Також Рада позбавила мандату й Андрія Аксьонова – 294 голосів за. Нардеп сам написав заяву.

За словами Ярослава Железняка, голосування не пройшло без скандалу.

– Спочатку була дискусія про те, коли ставити в порядок денний. Пропозиція коаліції: розглядати наприкінці порядку денного. Пропозиція інших фракцій та груп: почати день із позбавлення мандатів цих депутатів. Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других, – пояснив Железняк.

Нагадаємо, Аксьонов переміг на довиборах до Верховної Ради у 50 окрузі на Донеччині у 2021 році. Він балотувався від партії Порядок. Згодом стало відомо, що у нього нібито є російський паспорт.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українського громадянства позбавили чотирьох народних депутатів, які підтримували Кремль у російсько-українській війні.

Фото: Ярослав Железняк