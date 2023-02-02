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Факти / Україна

Путін наказав своїй армії захопити Донецьку і Луганську області до березня – ГУР

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські військові

Представник української військової розвідки Андрій Черняк заявив, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей, проте навряд чи у окупантів це вийде.

Таку думку Андрій Черняк висловив у коментарі виданню Kyiv Post.

За його словами, наразі загарбники перекидають на схід додаткові підрозділи.

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– Ми помітили, що російсько-окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними військової розвідки України, Путін віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня, – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Через постійні невдачі в Україні та неспроможність взяти Київ, як передбачалося в плані Путіна, Кремль радикально змінив і зменшив свою мету війни – хоче отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни також повідомляли, що російська армія найближчими місяцями може піти в наступ на Луганщину.

Фото: ГУР МО

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