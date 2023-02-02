Лютий, 02 в 12:49

Представник української військової розвідки Андрій Черняк заявив, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей, проте навряд чи у окупантів це вийде.

Таку думку Андрій Черняк висловив у коментарі виданню Kyiv Post.

За його словами, наразі загарбники перекидають на схід додаткові підрозділи.

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– Ми помітили, що російсько-окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними військової розвідки України, Путін віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня, – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Через постійні невдачі в Україні та неспроможність взяти Київ, як передбачалося в плані Путіна, Кремль радикально змінив і зменшив свою мету війни – хоче отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни також повідомляли, що російська армія найближчими місяцями може піти в наступ на Луганщину.

Фото: ГУР МО