Лютий, 03 в 13:31

Російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю захопити Донецьку та Луганську області, тому бої на фронті можуть значно активізуватися у лютому-березні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, інтенсифікація боїв на Сході України є спробою реалізації завдання Путіна захопити східні області. Але в нього нічого не вийде.

Зараз дивляться

– Лютий-березень ми очікуємо на дуже активні події. Завдання від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі – це спроба реалізації цих планів. Крім втрати у живій силі та техніці. Ворог намагається виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активними події, – сказав Юсов.

Він також зазначив, що українські військові не сидять, склавши руки.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що навряд чи можливе нове вторгнення РФ із території Білорусі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні, адже хочуть краще підготуватися до захоплення всієї Луганщини.

Раніше представник української військової розвідки Андрій Черняк заявив, що Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Проте Черняк також вважає, що у російської армії навряд чи щось вийде.