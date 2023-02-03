Лютий, 03 в 16:39

Збройні сили України мають шанс не допустити реваншу, тобто наступу військ РФ на сході до моменту отримання нової зброї від країн-союзників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який проходив 3 лютого в Києві.

Посилаючись на дані він української розвідки та військових, Зеленський повідомив, що тиск окупантів на сході України буде посилюватися.

Зараз дивляться

– Ми вважаємо, розвідка і військові, що посилюватиметься тиск на сході нашої держави. Росія хоче реваншу. І цього реваншу хоче саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанс, – наголосив Зеленський.

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ до березня 2023 року захопити території Донецької та Луганської областей, проте навряд чи це вдасться окупантам.

У зв’язку з цим у розвідці прогнозують, що бої на фронті можуть значно активізуватися у лютому-березні.