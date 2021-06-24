Президент України ввів в дію нові санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

Таким чином в дію ввели рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

Загалом за поданням Служби безпеки України обмежувальні заходи ввели проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб.

Зокрема, до списку потрапили російські бізнесмени і чиновники, які мають тісні зв’язки з очільником РФ Володимиром Путіним. Серед них брати Ротенберґи та їхні родичі, Олег Дерипаска, голова Газпрому Олексій Міллер тощо.

Серед компаній, до яких також вводять обмежувальні заходи, є багато авіаперевізників, які літають до тимчасово окупованої території Криму, а також установи, які діють на окупованій частині півострова та співпрацюють з окупантами.

Документ передбачає:

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань тощо;

Секретар РНБО Олексій Данілов контролюватиме за виконанням цього рішення.