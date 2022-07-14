Липень, 14 в 12:46

На Харківщині спіймали організатора кримінального угруповання, яке розкрало українські надра на 1 млрд грн.

Про це повідомили у Службі безпеки України. На початку року СБУ знешкодила злочинну групу, яка підпільно видобувала корисні копалини у Харківській області.

Вони облаштували декілька нелегальних кар’єрів на території Роганської об’єднаної територіальної громади, з яких вивозили пісок у промислових масштабах.

Зараз дивляться

Викрадені надра зловмисники продавали через розгалужену мережу афілійованих комерційних структур. Тоді правоохоронці затримали трьох організаторів незаконного бізнесу. Але їхній ватажок переховувався від слідства понад п’ять місяців.

Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними СБУ, зловмисник входив до найближчого оточення покійного кримінального авторитета на прізвисько Князь, чию банду СБУ знешкодила у липні 2020 року.

Нещодавно СБУ у Києві затримали угруповання, яке займалось нелегальним збутом зброї. Зловмисникам повідомили про підозру, також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ