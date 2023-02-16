Половину з випущених ракет збито: що відомо про нічну атаку РФ 16 лютого

Лютий, 16 в 9:07

Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Оновлено о 09:07. Сили ППО в зоні відповідальності Повітряного командування Схід збили шість ворожих ракет.

П’ять із них – над Дніпропетровською областю. Одну ракету, яка летіла в бік Дніпропетровщини, збили над Запорізькою областю.

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Ще одна ракета розірвалася в повітрі.

Оновлено о 09:05. Уночі 16 лютого російські війська завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області.

Ворог поцілив по приватному сектору та промисловому об’єкту.

Пожежу, що спалахнула на території підприємства, рятувальники вже ліквідували.

У місті зруйновано сім приватних будинків, близько пів сотні понівечено.

Зачепило також шість господарських споруд та півдесятка автівок.

Загинула 79-річна жінка. За попередньою інформацією, семеро людей – п’ятеро чоловіків та дві жінки – постраждали.

Двох поранених – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку – госпіталізували. Нині лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

У місті ліквідують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Оновлено о 09:01. У Кропивницькому районі зафіксовано приліт в об’єкт інфраструктури.

На місці працюють оперативні служби. Минулося без жертв.

Оновлено о 08:49. Як уточнив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час нічної атаки росіяни застосували 36 ракет:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555,

вісім крилатих ракет морського базування Калібр,

12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22,

три керовані авіаційні ракети Х-59/31 (а не дві, як повідомлялося раніше),

керовані авіаційні ракети Х-59/31 (а не дві, як повідомлялося раніше), одну протикорабельну ракету Онікс (про неї не повідомлялося раніше).

Оновлено о 07:59. Загалом росіяни випустили по Україні 34 крилаті ракети повітряного та морського базування:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря,

вісім крилатих ракет Калібр із фрегата з акваторії Чорного моря,

12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 із району Курська,

дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків тактичної авіації Су-35 із району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено:

14 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр,

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, на жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

– Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет, – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено о 07:09. Уночі 16 лютого російські війська атакували Україну із дронів та літаків стратегічної авіації.

Вибухи лунали одразу в кількох областях.

Уже підтверджена успішна робота в південних областях.

Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, усі вісім крилатих ракет типу Калібр, які росіяни випустили з Чорного моря, були знищені протиповітряною обороною південного напрямку.

Шість ракет було збито над Миколаївською областю, ще дві – над Херсонською областю.

За даними Telegram-каналів, орієнтовно чотири ворожі цілі було збито над Одеською областю.

Роботу протиповітряної оборони в Полтавській області вночі підтверджував керівник ОВА Дмитро Лунін.

Працювала ППО також у Черкаській, Дніпропетровській областях.

Лунали вибухи в Запорізькій області.

Вибухи, які могли чути люди в Харкові, за словами радниці голови Харківської облради Наталії Попової, могли бути відлунням з інших населених пунктів, про які регулярно в своїх зведеннях повідомляє Генеральний штаб України.

На жаль, були й влучання цієї ночі.

Відомо, що під час повітряної тривоги окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Пожежу, що спалахнула, уже загасили.

Постраждалих чи жертв немає.

Крім того, зазначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, є влучання на Півночі України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

– Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА, – написав Андрій Єрмак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак, Максим Козицький, Дмитро Лунін, Повітряні сили ЗСУ

Фото: Міноборони Росії