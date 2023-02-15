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Факти / Україна

Війська РФ атаками на Бахмут і Вугледар намагаються відстрочити наступ українських захисників — ГУР

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти, усвідомлюючи неминучість наступу ЗСУ, намагаються його відстрочити атаками на Бахмут і Вугледар на Донеччині.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

За словами Юсова, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Сили оборони готуються, і цей план буде втілено в життя.

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– Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином, – сказав він.

Представник ГУР зазначив, що на сході зараз спостерігається загострення бойових дій. Війська РФ хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня.

– Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК, – наголосив він.

Юсов також додав, що теперішню активізацію загарбників не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року.

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Джерело: 24 канал
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