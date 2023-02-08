На Херсонщині окупанти за відмову отримувати паспорти РФ проводять фільтрацію серед місцевих – Генштаб

У Новотроїцькому Херсонської області російські військові проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення.

Про це повідомляє Генеральних штаб.

– В першу чергу це (фільтраційні заходи, – Ред.) стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи, – йдеться у повідомленні.