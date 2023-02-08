На Херсонщині окупанти за відмову отримувати паспорти РФ проводять фільтрацію серед місцевих – Генштаб
У Новотроїцькому Херсонської області російські військові проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення.
Про це повідомляє Генеральних штаб.
– В першу чергу це (фільтраційні заходи, – Ред.) стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи, – йдеться у повідомленні.
В населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області окупанти проводять щоденні обшуки, безчинства та грабунки місцевих жителів. Окупанти викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі.
Крім того, загарбники посилили примусову паспортизацію у Мелітополі Запорізької області.