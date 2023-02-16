00:37 -

Неподалік Луганська виявили нові могили, в яких найімовірніше можуть бути поховані колишні найманці приватної військової компанії Вагнера.

Про це пише BBC з посиланням на розповідь місцевих жителів, які виявили нові 42 могили на цвинтарі в одному з селищ. Вони стверджують, що згадані могили ніхто не відвідує, а мешканці населеного пункту не були знайомі з похованими.

Журналістам вдалось визначити особи 37 похоронених за допомогою відкритих джерел. Стало відомо, що 35 з них були громадянами Росії, один – Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

На сайтах російських судів помітили опубліковані судові вироки проти 20 осіб, які повними тезками похованих у Луганську. Ймовірно, вони мали б зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі, якби не були ліквідовані в Україні.

За даними у відкритих джерелах, більшість померлих майже все своє життя проводили у в’язницях, а деякі – навіть не мали рідних.

– Ми із сином постійно були на зв’язку. Він зателефонував мені на початку вересня з Луганська. Сказав, що з вересня підписав контракт із ПВК Вагнера та попросив мої дані, щоб зарплата мені його прийшла, – розповіла журналістам матір одного з похованих чоловіків.

За словами жінки, її сина поранили, тому він перебував у госпіталі. Востаннє він виходив на зв’язок 18 вересня, проте на табличці поховання написано дату смерті – 15 вересня 2022 року.

Родичі ще двох осіб розповіли схожі історії – рідні відбували покарання у в’язниці, уклали договір з ПВК Вагнера, а восени зв’язок з ними був втрачений.