Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron

Лютий, 17 в 17:22

Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron.

Про це заявив віцепрезидент Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо.

– Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці ракетні комплекси призначені для піхоти (є переносними зенітно-ракетними комплексами), а також для встановлення на бойові машини. Akeron має дальність стрільби до 5 км.

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Нагадаємо, що 16 лютого, за неофіційною інформацією, з Франції до України вирушили перші 14 бронемашин AMX-10RC, передання яких Франція анонсувала на початку січня.