Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron

Февраль, 17 в 17:22

Франция передала Украине новые противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron.

Об этом заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио.

— Сегодня ясно, что вооружение, которое мы присылаем, хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и отправленные Akeron хорошо выполняют свои задачи, — говорится в сообщении.

Эти ракетные комплексы предназначены для пехоты (являются переносными зенитно-ракетными комплексами), а также для установки на боевые машины. Akeron имеет дальность стрельбы до 5 км.

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Напомним, что 16 февраля, по неофициальной информации, из Франции в Украину отправились первые 14 бронемашин AMX-10RC, передачу которых Франция анонсировала в начале января.