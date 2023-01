Міністри оборони України та Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню домовилися про постачання легких бойових танків французького виробництва AMX 10-RC.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Франції.

Напередодні міністри оборони України та Франції провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову допомогу Україні.

Зазначається, що постачання танків в Україну відбудеться протягом двох місяців.

Крім того, міністри домовилися про оперативну організацію навчання українських військовослужбовців поводження з цими танками.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Себастьєну Лекорню за постійну підтримку України та за рішення надати колісні танки AMX-10 RC Збройним силам України.

Had a fruitful conversation with my ???????? friend @SebLecornu .Appreciate ???????? for continued support of ????????&for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy

Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of ???????? sky.

Thank you for standing by ???????? pic.twitter.com/WywwUlrlYG

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023