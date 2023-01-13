Франція впродовж двох місяців передасть Україні колісні танки AMX-10RC
Міністри оборони України та Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню домовилися про постачання легких бойових танків французького виробництва AMX 10-RC.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Франції.
Напередодні міністри оборони України та Франції провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову допомогу Україні.
Зазначається, що постачання танків в Україну відбудеться протягом двох місяців.
Крім того, міністри домовилися про оперативну організацію навчання українських військовослужбовців поводження з цими танками.
Le ministre des Armées, @SebLecornu, s’est entretenu par téléphone hier avec son homologue @oleksiireznikov, ministre de la Défense ukrainien ????????, au sujet de la livraison des AMX 10-RC.
Pour en savoir plus ⤵️#NotreDéfense pic.twitter.com/bURS4VhIaZ
— Ministère des Armées ???????? (@Armees_Gouv) January 13, 2023
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Себастьєну Лекорню за постійну підтримку України та за рішення надати колісні танки AMX-10 RC Збройним силам України.
Had a fruitful conversation with my ???????? friend @SebLecornu .Appreciate ???????? for continued support of ????????&for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy
Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of ???????? sky.
Thank you for standing by ???????? pic.twitter.com/WywwUlrlYG
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023
Міністр оборони України також високо оцінив якість нещодавно поставлених Францією систем ППО Crotale, які використовувалися для захисту Києва під час недавніх російських бомбардувань.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії розглядають можливість надання Україні 12 бойових танків Challenger 2.