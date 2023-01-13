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Франція впродовж двох місяців передасть Україні колісні танки AMX-10RC

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Франція впродовж двох місяців передасть Україні колісні танки AMX-10RC
Фото: Getty Images

Міністри оборони України та Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню домовилися про постачання легких бойових танків французького виробництва AMX 10-RC.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Франції.

Напередодні міністри оборони України та Франції провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову допомогу Україні.

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Зазначається, що постачання танків в Україну відбудеться протягом двох місяців.

Крім того, міністри домовилися про оперативну організацію навчання українських військовослужбовців поводження з цими танками.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Себастьєну Лекорню за постійну підтримку України та за рішення надати колісні танки AMX-10 RC Збройним силам України.

Міністр оборони України також високо оцінив якість нещодавно поставлених Францією систем ППО Crotale, які використовувалися для захисту Києва під час недавніх російських бомбардувань.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії розглядають можливість надання Україні 12 бойових танків Challenger 2.

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