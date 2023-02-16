У Маріуполі окупанти примушують місцевих мешканців ремонтувати військову техніку РФ – ЦНС
В окупованому Маріуполі Донецької області підприємців змушують ремонтувати військову техніку російської армії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
– В окупованому Маріуполі окупаційні війська перейшли до наступного етапу мародерства. Перший був спрямований на так звану “націоналізацію” особистого транспорту у цивільного населення для використання у своїх цілях, – йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що окупанти змушують місцевих мешканців, підприємців та інші соціальні групи, які не встигли залишити місто, ремонтувати пошкоджену військову техніку РФ.
– Така практика вже застосовувалась раніше ще на початку першої фази російсько-української війни. Коли місцеві підприємці не те що мають забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, а й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя, – додали в Центрі національного спротиву.