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Факти / Україна

У Маріуполі окупанти примушують місцевих мешканців ремонтувати військову техніку РФ – ЦНС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
техніка РФ

В окупованому Маріуполі Донецької області підприємців змушують ремонтувати військову техніку російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– В окупованому Маріуполі окупаційні війська перейшли до наступного етапу мародерства. Перший був спрямований на так звану “націоналізацію” особистого транспорту у цивільного населення для використання у своїх цілях, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що окупанти змушують місцевих мешканців, підприємців та інші соціальні групи, які не встигли залишити місто, ремонтувати пошкоджену військову техніку РФ.

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– Така практика вже застосовувалась раніше ще на початку першої фази російсько-української війни. Коли місцеві підприємці не те що мають забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, а й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя, – додали в Центрі національного спротиву.

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