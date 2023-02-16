У Маріуполі окупанти примушують місцевих мешканців ремонтувати військову техніку РФ – ЦНС

Лютий, 16 в 18:30

В окупованому Маріуполі Донецької області підприємців змушують ремонтувати військову техніку російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– В окупованому Маріуполі окупаційні війська перейшли до наступного етапу мародерства. Перший був спрямований на так звану “націоналізацію” особистого транспорту у цивільного населення для використання у своїх цілях, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що окупанти змушують місцевих мешканців, підприємців та інші соціальні групи, які не встигли залишити місто, ремонтувати пошкоджену військову техніку РФ.

Зараз дивляться