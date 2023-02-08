Терор та залякування: у Мелітополі окупанти вдаються до примусової паспортизації
Російські військові залякують жителів окупованих територій і намагаються зробити їх спільниками своїх протизаконних дій.
Про це у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Попри голосні заяви окупантів про безліч бажаючих отримати їхній недолугий аусвайс, насправді жителі за роспаспортом не поспішають. Тому загарбники вирішили посилити примусову паспортизацію, – зазначає він.
Крім того, Федоров перерахував заходи терору окупантів:
- оголосили, що без паспорта надскладно буде вести бізнес;
- власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соцвиплати;
- для переоформлення авто вже потрібен паспорт РФ;
- залякують тим, що за відсутності російський паспорта скоро неможливо буде володіти майном.
Крім того загарбники заявили, що з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники паспорта РФ.
– Іншим – “прожитковий мінімум”, на який неможливо прожити. Роблять з жителів окупованих, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами РФ, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги! – додав Федоров.