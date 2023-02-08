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Факти / Україна

Терор та залякування: у Мелітополі окупанти вдаються до примусової паспортизації

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Паспорт РФ
Фото: Dreamstime

Російські військові залякують жителів окупованих територій і намагаються зробити їх спільниками своїх протизаконних дій.

Про це у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Попри голосні заяви окупантів про безліч бажаючих отримати їхній недолугий аусвайс, насправді жителі за роспаспортом не поспішають. Тому загарбники вирішили посилити примусову паспортизацію, – зазначає він.

Крім того, Федоров перерахував заходи терору окупантів:

Зараз дивляться
  • оголосили, що без паспорта надскладно буде вести бізнес;
  • власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соцвиплати;
  • для переоформлення авто вже потрібен паспорт РФ;
  • залякують тим, що за відсутності російський паспорта скоро неможливо буде володіти майном.

Крім того загарбники заявили, що з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники паспорта РФ.

– Іншим – “прожитковий мінімум”, на який неможливо прожити. Роблять з жителів окупованих, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами РФ, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги! – додав Федоров.

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