Терор та залякування: у Мелітополі окупанти вдаються до примусової паспортизації

Лютий, 08 в 18:58

Російські військові залякують жителів окупованих територій і намагаються зробити їх спільниками своїх протизаконних дій.

Про це у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Попри голосні заяви окупантів про безліч бажаючих отримати їхній недолугий аусвайс, насправді жителі за роспаспортом не поспішають. Тому загарбники вирішили посилити примусову паспортизацію, – зазначає він.

Крім того, Федоров перерахував заходи терору окупантів:

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оголосили, що без паспорта надскладно буде вести бізнес;

власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соцвиплати;

для переоформлення авто вже потрібен паспорт РФ;

залякують тим, що за відсутності російський паспорта скоро неможливо буде володіти майном.

Крім того загарбники заявили, що з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники паспорта РФ.