РФ наступає на трьох напрямках з величезними втратами – розвідка Британії

Армія РФ продовжує наступальні дії на сході України на кількох напрямках – Вугледар, Кремінна та Бахмут, проте зазнає величезних втрат.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у зведенні 20 лютого.

За її даними, найбільших втрат країна-агресор зазнає під Бахмутом і Вугледаром.

Там вважають, що з наближенням річниці вторгнення російські війська зазнають політичного тиску з боку Кремля, тому допускають, що РФ може навіть оголосити нібито про взяття Бахмута, “незалежно від реальної ситуації на місці”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 February 2023

Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/WmgdSo26nd

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/nCbHIkxusO

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 20, 2023