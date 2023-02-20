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Факти / Україна

РФ наступає на трьох напрямках з величезними втратами – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

Армія РФ продовжує наступальні дії на сході України на кількох напрямках – Вугледар, Кремінна та Бахмут, проте зазнає величезних втрат.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у зведенні 20 лютого.

За її даними, найбільших втрат країна-агресор зазнає під Бахмутом і Вугледаром.

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– Зокрема, “елітні” 155-та і 40-ва бригади морських піхотинців зазнали дуже великих втрат у Вугледарі та, ймовірно, є небоєздатними, – кажуть у розвідці.

Там вважають, що з наближенням річниці вторгнення російські війська зазнають політичного тиску з боку Кремля, тому допускають, що РФ може навіть оголосити нібито про взяття Бахмута, “незалежно від реальної ситуації на місці”.

– Якщо весняний наступ Росії нічого не дасть, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, зросте, – підсумовує британська розвідка.

 

За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ ліквідували ще 820 російських окупантів, загальні втрати ворога сягнули 143 680 вбитими.

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