РФ наступає на трьох напрямках з величезними втратами – розвідка Британії
Армія РФ продовжує наступальні дії на сході України на кількох напрямках – Вугледар, Кремінна та Бахмут, проте зазнає величезних втрат.
Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у зведенні 20 лютого.
За її даними, найбільших втрат країна-агресор зазнає під Бахмутом і Вугледаром.
– Зокрема, “елітні” 155-та і 40-ва бригади морських піхотинців зазнали дуже великих втрат у Вугледарі та, ймовірно, є небоєздатними, – кажуть у розвідці.
Там вважають, що з наближенням річниці вторгнення російські війська зазнають політичного тиску з боку Кремля, тому допускають, що РФ може навіть оголосити нібито про взяття Бахмута, “незалежно від реальної ситуації на місці”.
– Якщо весняний наступ Росії нічого не дасть, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, зросте, – підсумовує британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 February 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 20, 2023
За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ ліквідували ще 820 російських окупантів, загальні втрати ворога сягнули 143 680 вбитими.