Під Вугледаром ЗСУ знищили елітну російську бригаду
На Донеччині ЗСУ розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.
Про це повідомляє американське видання Politico.
Зазначається, що бригада була ліквідована вщент включно з командним складом.
—155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром, — розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
За словами речника, на Донецькому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів. За тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.
Раніше канадська розвідка повідомляла, що у російських військових виник серйозний дефіцит озброєння. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.