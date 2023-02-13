Під Вугледаром ЗСУ знищили елітну російську бригаду

Лютий, 13 в 10:45

На Донеччині ЗСУ розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що бригада була ліквідована вщент включно з командним складом.

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—155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром, — розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За словами речника, на Донецькому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів. За тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.

Раніше канадська розвідка повідомляла, що у російських військових виник серйозний дефіцит озброєння. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.