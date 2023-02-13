Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Під Вугледаром ЗСУ знищили елітну російську бригаду

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ЗСУ

На Донеччині ЗСУ розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока. 

Про це повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що бригада була ліквідована вщент включно з командним складом.

Зараз дивляться

—155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром, — розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За словами речника, на Донецькому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів. За тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.

Раніше канадська розвідка повідомляла, що у російських військових виник серйозний дефіцит озброєння. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.

Читайте
ЗСУ не дадуть пройти окупантам: героїчна битва за Вугледар триває

Джерело: Politico
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка