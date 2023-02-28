На радіо в Росії знову під звуки сирен оголосили тривогу

Лютий, 28 в 10:46

28 лютого в Росії в ефірі радіостанцій і кількох телеканалів знову пролунало оголошення про повітряну тривогу.

Зокрема, чули його в Бєлгородській області, Москві, Підмосков’ї, Омську та Саратові.

Про хакерську атаку на радіостанції повідомила й окупаційна влада Криму.

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Нагадаємо, що про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару в ефірі кількох російських радіостанцій уже повідомляли 22 лютого.

А наступного дня на хвилях усіх радіостанцій Криму пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Є інформація, що радіозвернення керівника ГУР мали нагоду почути також жителі Москви та Краснодара.