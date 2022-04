8 квітня цього року російські війська завдали ракетного удару по залізничному вокзалу міста Краматорськ (Донецька область), де на той момент перебували кілька тисяч людей. Вокзал вразила ракета Точка-У.

В РФ після обстрілу стверджували, що не застосовують таку зброю. Однак журналісти-розслідувачі Bellingcat на основі відкритих даних довели, що це брехня.

У день, коли балістична ракета малої дальності Точка-У вдарила по залізничному вокзалу Краматорська, там зібралися мирні жителі, які очікували на евакуаційні потяги. Внаслідок ракетного удару загинули 59 людей, із яких семеро – діти. Ще понад 100 громадян зазнали поранень.

У РФ традиційно звинуватили в ударі Україну, стверджуючи, що російська армія начебто не використовує ракети Точка-У. Ці заяви активно розповсюджували російські пропагандистські ЗМІ.

Команда Bellingcat зіставила ці заяви з публічно доступними даними, намагаючись встановити походження ракети Точка-У. Розслідувачі довели, що заяви РФ про начебто невикористання цього виду ракет є брехливими.

Як зазначають експерти Bellingcat, фото та відео в соціальних мережах, а також новинні репортажі в росЗМІ від 2021 року демонструють наявність пускових установок Точка-У на озброєнні військ РФ.

Водночас на супутникових знімках бази на півдні Росії, зроблених у лютому 2022 року, спостерігається військова техніка, зовнішній вид та розміри якої відповідають установкам Точка-У.

Експерти, з якими поговорили розслідувачі Bellingcat, підтвердили, що хоча РФ протягом останніх років начебто знімала з озброєння Точки-У, це не робить російські запаси цього озброєння непридатними. А тому ці ракети цілком можуть використовуватися.

Про це, зокрема, заявив у коментарі Bellingcat Скотт ЛаФой, директор Програм ядерної та технологічної безпеки в Exiger Government Solutions, який має досвід аналізу відкритих джерел у галузі балістичних ракет та ядерної зброї.

Як наголошують розслідувачі Bellingcat, свідчення з відкритих джерел також підтверджують, що ракети Точка-У неодноразово помічали під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, за даними розслідувачів CIT (Conflict Intelligence Team), наприкінці березня машини комплексу Точка-У були відправлені залізницею з Гомеля до Бєлгорода.

Це переміщення співпало з відступом військ РФ з півночі України та подальшою концентрацією сил на східному напрямку. На машини було нанесено знаки “V”, які російські загарбники використовують на своїй техніці під час повномасштабної війни в Україні. Як зазначають у Bellingcat, про використання подібних міток білоруськими військами невідомо.

Moreover, in late March this year, a train carrying Tochka-U missile launchers was filmed in Gomel, Belarus.

The launchers’s V markings indicate they are Russian, as we have not seen any Belarusian vehicles with such markings.https://t.co/KCCIeH1b4w pic.twitter.com/ifcOT3UZZn

— CIT (en) (@CITeam_en) April 8, 2022