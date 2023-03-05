Березень, 05 в 9:32

Ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині: зруйновані будинки, є загиблий

Сьогодні зранку, 5 березня, російські військові вкотре обстріляли Куп’янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Обстрілами пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, там виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зараз дивляться Вчора, після 23:00, ворог також обстріляв місто – зруйновано щонайменше п’ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Також обстрілами у Куп’янську пошкоджено освітній заклад та пологовий будинок. Уранці 28 лютого ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Куп’янська, зруйновано житлові будинки та пошкоджено дитячий садочок. Під удар потрапив міський парк відпочинку. Фото: Олег Синєгубов

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