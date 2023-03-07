Росія прагне захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою – Держдеп США

Березень, 07 в 8:31

Місто Бахмут на Донеччині, де зараз йдуть найважчі бої, не має великого стратегічного значення для РФ, спроби захопити його – це єдина можливість продемонструвати хоч якісь досягнення на фронті.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, війна проти України закінчиться для Росії стратегічною поразкою.

Зараз дивляться

– З перших годин вторгнення РФ в Україну було чітко зрозуміло, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії, – наголосив він.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут досягли “найвищого рівня напруження”. РФ перекинула туди нових найманців ПВК Вагнера.

Джерело: брифінг Неда Прайса