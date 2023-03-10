Війна в Україні закінчиться переговорами, але зараз маємо дати Києву перевагу на полі бою – Сунак

Березень, 10 в 17:01

Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.

Про це під час візиту до Парижа заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає Sky News.

— Очевидно, що ми взяли на себе лідерство у наданні основних бойових танків, що допомогло заохотити інших зробити те ж саме. Далекобійне озброєння було ще однією сферою, де ми знову просунулись уперед, тому що ми вважаємо, що на цій стадії конфлікту такі засоби поряд з танками є дуже важливими, – сказав він.

Сунак додав, що війна в Україні, як і всі війни, закінчиться за столом переговорів, але це рішення має ухвалити Україна.

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За його словами, Париж та Лондон хочуть розширити свої спільні військові операції з часом.

— Велика Британія і Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як і інші країни. Досягненням минулого року стало зміцнення блоку країн не лише в НАТО, не лише в Європі, блоку, який простягнувся через увесь світ, – додав Сунак.

Під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном британський прем’єр зазначив, що Лондон навчатиме українських морських піхотинців під час війни в Україні.

Зі свого боку Макрон заявив, що Франція та Британія роблять все, щоб покласти край війні в Україні і щоб вона не поширилася на інші частини світу.