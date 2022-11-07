Листопад, 07 в 13:52

У понеділок, 7 листопада, стало відомо, що Україна вже отримала від партнерів системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це у себе в соцмережах повідомив міністр оборни Олексій Резніков.

Раніше передачу Україні двох таких систем офіційно анонсував генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейз. За його словами, їх вже було передано уряду США.

Він нагадав, що NASAMS – це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

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NASAMS – характеристики

Комплекс NASAMS здатен одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей. У нього, якщо порівняти з попередніми версіями, зменшено час реакції та переведення з похідного в бойове положення. Зменшена кількість обслуги. Він має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість поєднання з іншими системами.

З 1999 року комплекс надходить на озброєння підрозділів ППО сухопутних сил Норвегії. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплено для збройних сил Іспанії, Нідерландів, Чилі, Фінляндії, Оману, Литви, Індонезії та Катару.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження:

ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км)

Дальність ураження авіаційних версій ракет, км:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження, км: 0,03-16

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Час реакції, с: 10

Час переведення з бойового положення в похідне, хв: 3, можливо до 1,5

Час переведення з похідного положення в бойове, хв: 15

Максимальна швидкість ураження цілі, м/с: 1 тис.

Максимальна швидкість польоту ракети, м/с: 1 020

ЗКР (зенітні керовані ракети) оснащені осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої здійснюється активним радіолокаційним або контактним підривником. Зберігаються, перевозяться та запускаються з транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

Пакет із шести таких ТПК розміщується на пусковій установці, виконаній на шасі автомобіля підвищеної прохідності.

Виявлення, розпізнавання та одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на них здійснюється багатофункціональною станцією радіолокації AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 – імпульсно-доплерівська, трикоординатна, оснащена фазованою антенною решітою та інтегрованим запитувачем свій-чужий типу Mk.XII. Станція здійснює огляд простору шляхом механічного обертання антени за азимутом та електронного сканування за кутом місця.

Управління роботою РЛС здійснюється за допомогою ЕОМ пункту управління вогнем.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія