“Бавовна” у Мангуші: ліквідовано близько 20 російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
В окупованому селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, цієї ночі сталася “бавовна”.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, приліт по окупантах стався близько 01:00.
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Наразі відомо, що близько 20 загарбників ліквідовано, ще 7 отримали поранення.
– Трохи “кари небесної” завітало в розміщення окупантів, – наголосив радник міського голови.
Напередодні повідомлялося, що в окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.
Також відомо, що росіяни розпочали так звану мобілізацію в Маріуполі. Окупанти планують здійснити до 1 квітня облік всіх чоловіків віком від 17 років.