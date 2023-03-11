Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

“Бавовна” у Мангуші: ліквідовано близько 20 російських окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

В окупованому селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, цієї ночі сталася “бавовна”.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, приліт по окупантах стався близько 01:00.

Зараз дивляться

Наразі відомо, що близько 20 загарбників ліквідовано, ще 7 отримали поранення.

– Трохи “кари небесної” завітало в розміщення окупантів, – наголосив радник міського голови.

Напередодні повідомлялося, що в окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.

Також відомо, що росіяни розпочали так звану мобілізацію в Маріуполі. Окупанти планують здійснити до 1 квітня облік всіх чоловіків віком від 17 років.

Читайте
У Маріуполі окупанти знесли будинки, у підвалі яких залишились сотні тіл – Андрющенко

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка