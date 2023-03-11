“Бавовна” у Мангуші: ліквідовано близько 20 російських окупантів

Березень, 11 в 13:56

В окупованому селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, цієї ночі сталася “бавовна”.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, приліт по окупантах стався близько 01:00.

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Наразі відомо, що близько 20 загарбників ліквідовано, ще 7 отримали поранення.

– Трохи “кари небесної” завітало в розміщення окупантів, – наголосив радник міського голови.

Напередодні повідомлялося, що в окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.

Також відомо, що росіяни розпочали так звану мобілізацію в Маріуполі. Окупанти планують здійснити до 1 квітня облік всіх чоловіків віком від 17 років.