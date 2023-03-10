Березень, 10 в 18:01

Посеред дня, 10 березня, в тимчасово захопленому росіянами Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

– Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом. Але вечір перестає бути млосним. Бавовнить, – написав він.

Якщо за вибухами стоять Збройні сили України, то, ймовірно, атаки були здійснені по військових об’єктах окупантів з РФ.

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Примітно, що Андрющенко також повідомив, що в окупований Маріуполь сьогодні прибули топпосадовці з Росії.

– Сьогодні в Маріуполі була поки невстановлена топмраzота з Московії. Інспектувала тренування російських мобілізованих в с. Ялта. Переміщалась містом кортежем з мигалками на трьох позашляховиках. Це вперше подібне переміщення, навіть за візиту інших кортежів автосирени не застосовувались, – написав він.

Крім того, за його даними, в районі Маріуполя було помічено гвинтокрил окупантів.

– Подробиці з’ясовуємо. На візит заради пропаганди не схоже. Більше на термінову та раптову інспекцію, – додав він.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя та Росії довгий час вважала, що окуповане місто поза зоною досяжності українських захисників і ЗСУ туди не можуть влучити. Проте після вибухів у Маріуполі в лютому та березні 2023 року вони, певно, змінили думку.

Примітно, що РНБО не заперечує, що вибухи в окупованому Маріуполі є результатом роботи ЗСУ.