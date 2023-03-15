Остін на Рамштайн-10: Дев’ять країн планують передати Україні 150 танків Leopard
Коаліція країн, яка надає Україні Leopard, продовжує зростати. Наразі дев’ять країн готові передати понад 150 танків.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі Рамштайн.
За його словами, це дозволить Україні сформувати щонайменше дев’ять танкових бригад.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d
— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023
Десяте засідання Контактної група з оборони України у форматі Рамштайн розпочалося сьогодні близько 14:00 за київським часом в онлайн-режимі.
Два дні тому в Іспанії завершили навчання перші 10 українських екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4.
Чотиритижнева підготовка проходила у Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.
Загалом йдеться про 55 українських військовослужбовців – як професійних військових, так і резервістів, віком від 21 до 60 років.
Президент США Джо Байден ще 20 лютого під час візиту до Києва заявив, що партнери разом зібрали для України 700 танків.