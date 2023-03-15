Остін на Рамштайн-10: Дев’ять країн планують передати Україні 150 танків Leopard

Березень, 15 в 16:26

Коаліція країн, яка надає Україні Leopard, продовжує зростати. Наразі дев’ять країн готові передати понад 150 танків.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі Рамштайн.

За його словами, це дозволить Україні сформувати щонайменше дев’ять танкових бригад.

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LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023

Десяте засідання Контактної група з оборони України у форматі Рамштайн розпочалося сьогодні близько 14:00 за київським часом в онлайн-режимі.

Два дні тому в Іспанії завершили навчання перші 10 українських екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4.

Чотиритижнева підготовка проходила у Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

Загалом йдеться про 55 українських військовослужбовців – як професійних військових, так і резервістів, віком від 21 до 60 років.

Президент США Джо Байден ще 20 лютого під час візиту до Києва заявив, що партнери разом зібрали для України 700 танків.