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Остін на Рамштайн-10: Дев’ять країн планують передати Україні 150 танків Leopard

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Коаліція країн, яка надає Україні Leopard, продовжує зростати. Наразі дев’ять країн готові передати понад 150 танків.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі Рамштайн.

За його словами, це дозволить Україні сформувати щонайменше  дев’ять танкових бригад.

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Десяте засідання Контактної група з оборони України у форматі Рамштайн розпочалося сьогодні близько 14:00 за київським часом в онлайн-режимі.

Два дні тому в Іспанії завершили навчання перші 10 українських  екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4.

Чотиритижнева підготовка проходила у Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

Загалом йдеться про 55 українських військовослужбовців – як професійних військових, так і резервістів, віком від 21 до 60 років.

Президент США Джо Байден ще 20 лютого під час візиту до Києва заявив, що партнери разом зібрали для України 700 танків.

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