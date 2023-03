Остін на Рамштайн-10: Дев’ять країн планують передати Україні 150 танків Leopard

Коаліція країн, яка надає Україні Leopard, продовжує зростати. Наразі дев’ять країн готові передати понад 150 танків.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі Рамштайн.

За його словами, це дозволить Україні сформувати щонайменше дев’ять танкових бригад.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023