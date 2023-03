Рамштайн-10: розпочалась зустріч Контактної групи з оборони України

Сьогодні Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі Рамштайн. Цього разу засідання проходить в онлайн-режимі.

Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін.

Десятий Рамштайн розпочався близько 14:00 за київським часом.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі. На ній також присутні представники Головного управління розвідки Міноборони.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023