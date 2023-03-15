Рамштайн-10: розпочалась зустріч Контактної групи з оборони України
Сьогодні Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі Рамштайн. Цього разу засідання проходить в онлайн-режимі.
Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін.
Десятий Рамштайн розпочався близько 14:00 за київським часом.
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі. На ній також присутні представники Головного управління розвідки Міноборони.
#Ramstein 10 begins.
This time we are meeting online.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
Раніше зазначалося, що наступна 11-та зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи Контактної групи.
Напередодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Чиновники обговорили потреби України.