Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Рамштайн-10: розпочалась зустріч Контактної групи з оборони України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Рамштайн-10: розпочалась зустріч Контактної групи з оборони України

Сьогодні Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі Рамштайн. Цього разу засідання проходить в онлайн-режимі.

Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін.

Десятий Рамштайн розпочався близько 14:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі. На ній також присутні представники Головного управління розвідки Міноборони.

Раніше зазначалося, що наступна 11-та зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи Контактної групи.

Напередодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Чиновники обговорили потреби України.

Читайте
Контрнаступ ЗСУ не залежатиме від питання поставок літаків Україні – Резніков

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка