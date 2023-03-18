Березень, 18 в 21:35

Україна та США в розширеному форматі обговорили подальшу підтримку ЗСУ та рішення, як посилити українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 18 березня.

Він розповів, що між Україною та США відбулась розмова в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, Головком, командувачі оперативних напрямків, командувач Повітряних сил, керівник Офісу та президент України.

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– Наша мета очевидна – це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку. Ці рішення будуть, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це Росія. І у боротьбі з таким противником є лише один спосіб захистити життя – вигнати російську армію з української землі.

Він повідомив, що сьогодні були впроваджені нові санкції Ради національної безпеки і оборони.

– Більш ніж 400 осіб та компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору, – сказав президент.

Володимир Зеленський запевнив, що кожен подібний санкційний крок ретельно опрацьовується органами держави.

– Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи Шахеди, хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу, – сказав він.

Глава держави каже, що для усі ці маргінали будуть притягнуті до відповідальності за все, що вони роблять проти людей і проти міжнародного права.

– І це, до речі, буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, але й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального, мирного людського життя. Зокрема і на території Сирії. Народ Сирії не отримав належний міжнародний захист, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам, – сказав він.

Президент нагадав, що міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і міста України.

Володимир Зеленський впевнений, що коли буде забезпечено дію Статуту ООН та інших міжнародних норм на території України, тобто коли російський ворог буде переможений, це дасть безпеку і гарантії миру для інших держав світу.

– Ось для чого працює наша глобальна антивоєнна коаліція, – підсумував він.

Український лідер нагадав, що цього тижня Україна змогла посилитись збройними результатами для протистояння російській агресії, зокрема за підсумками засідання Рамштайну.

– Є нові оборонні пакети від наших друзів: від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії. Це стосується боєприпасів та амуніції, танків та артилерії. Є дуже потрібне рішення щодо Archer – дуже дякую Швеції. Рішення щодо МіГів – дуже дякую Словаччині. Продовжують потужно допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато інших. Дякую всім нашим партнерам, – сказав президент.

Володимир Зеленський подякував Повітряним силам та усім льотчикам, зенітникам, які збивають дрони й ракети ворога.

Він також окремо подякував кожному нашому підрозділу сил оборони й безпеки, які відповідають окупанту на його удари по наших містах: Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсон, Запоріжжя, Сумщина й Чернігівщина.

– За кожен наш регіон, який потерпає від російського терору, окупант відчутно заплатить своїми втратами, – сказав президент.

Володимир Зеленський відзначив українських захисників на Донеччині, які “мінусують” ворога найбільше:

Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад;

бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади;

воїни 11-го прикордонного загону;

55-ї окремої артилерійської бригади;

72-ї окремої механізованої бригади;

74-го окремого розвідбату.

– Я дякую вам, воїни! Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут. Бої саме там, саме в цих частинах Донбасу – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі,- сказав президент.

Нагадаємо, речник Східного угруповання Сил оборони України Сергій Череватий підтвердив дані британської розвідки, що на Бахмутському напрямку окупаційні війська РФ частково знизили інтенсивність ведення вогню.