Березень, 18 в 20:13

На Бахмутському напрямку окупаційні війська РФ частково знизили інтенсивність ведення вогню, що може свідчити про декілька факторів, які зазнали змін у загарбницьких силах ворога.

Про це ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання Сил оборони України Сергій Череватий.

За його словами, за останню добу на Бахмутському напрямку ворог продовжує атаки на позиції Збройних сил України.

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– 193 окупанти було знищено, 199 зазнали поранень різного ступеню. Було збито два основних БпЛА РФ Орлан-10, а також п’ять польових складів боєкомплектів, – повідомив він.

Сергій Червеатий додав, що на сьогодні зберігається можливість евакуюватись для місцевого населення та поранених бійців ЗСУ та підвозити матеріально-технічне забезпечення для українського війська.

Речник Східного угруповання українських військ ствердно відповів на питання ведучої щодо зменшення інтенсивності російських атак на Бахмутському напрямку.

– Ще потрібна остаточна верифікація, але можна спостерігати на певних напрямках (зменшення інтенсивності атак окупантів, – Ред.). Але їх потрібно ще узагальнювати та аналізувати з огляду на те, що це було. На це може впливати передислокація військ, певні погодні умови, наявність тих чи інших засобів. Тому найближчий тиждень покаже, чи справді в них є певний брак сил, – сказав він.

Водночас Череватий додав, що окрім Бахмута ворог штурмує населені пункти Гряниківка, Верхньокам’янське та Спірне. Навколо цих населених пунктів окупанти п’ять разів намагались атакувати позиції ЗСУ, при цьому втратили 53 військовослужбовців РФ, а 116 – зазнали поранень.

Крім того, українські Сили оборони підбили два танки Т-72 противника та броньований тягач росіян.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що окупаційні війська РФ на Донбасі виснажились та не можуть повною мірою реалізувати навіть локальні наступи.

Зокрема, у Британії повідомляли, що російське керівництво, ймовірно, намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. Тим часом командування РФ, ймовірно, буде змушено обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії фронту.