Березень, 18 в 13:46

Президент України Володимир Зеленський підтримав запровадження санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Відповідний указ № 163 від 18 березня з’явився на офіційному сайті президента України.

Цим документом Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

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У списку фізичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, є громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад 11.11.1965 року народження. Ймовірно, йдеться про сирійського диктатора Башара аль-Асада, однак, згідно з відкритими даними, він народився 11 вересня 1965 року.

Крім того, до списку потрапили прем’єр-міністр Сирії Хусейн Арнус та очільник МЗС цієї країни Фейсал аль-Мікдад.

Серед 300 фізичних осіб у санкційному списку – троє громадян Сирії, семеро – Ірану, а інші – Росії.

Санкції запроваджено терміном на 10 років. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту й перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію й купівлю землі, заборону на передання технологій і прав на інтелектуальну власність.

Серед 141 юридичної особи є 16 іранських компаній, серед яких Shahed Aviation Industries Company та Shahed aviation industries research center. Це виробники військових вертольотів, а також дронів Шахед, якими Росія атакує територію України.

Ще дві компанії зі списку базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, а інші є російськими (зі сфери машинобудування, військові заводи, а також науково-виробничі підприємства).

Санкції проти компаній також запроваджено на 10 років.

На початку березня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед підсанкційних осіб – букмекерські компанії і лотереї з РФ.

А наприкінці лютого Володимир Зеленський запровадив санкції проти доньки керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, російських спортсменів та низки інших фізичних і юридичних осіб з РФ.