Заарештуємо Путіна, якщо він ступить на нашу землю – міністр юстиції Німеччини
Німеччина заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо той ступить на їхню землю.
Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.
– Я розраховую на те, що Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та держав, які ратифікували Римський статут, із запитом про виконання ордеру на арешт, – зазначив Марко Бушманн.
Тоді, каже міністр юстиції, Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента РФ Путіна, якщо він потрапить на їхню територію, та передати його МКС.
17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що таке рішення МКС у Гаазі доводить, що “ніхто не вищий за закон”.
Після видання ордерів Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС.
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