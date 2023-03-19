Заарештуємо Путіна, якщо він ступить на нашу землю – міністр юстиції Німеччини

Березень, 19 в 9:53

Німеччина заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо той ступить на їхню землю.

Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

– Я розраховую на те, що Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та держав, які ратифікували Римський статут, із запитом про виконання ордеру на арешт, – зазначив Марко Бушманн.

Тоді, каже міністр юстиції, Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента РФ Путіна, якщо він потрапить на їхню територію, та передати його МКС.

Зараз дивляться

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що таке рішення МКС у Гаазі доводить, що “ніхто не вищий за закон”.

Після видання ордерів Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.