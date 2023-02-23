Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Лютий, 23 в 15:50

За матеріалами СБУ суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Про це повідомляє СБУ.

– Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній, – йдеться в повідомленні.

Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

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Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії Терра-Інвест, Укркапітал і Спорт-Тур, які дружина екснардепа та зрадника Віктора Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Зазначено, що саме вони заснували фірму за законами рф, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в окупованому Криму, а також сплачувала “податки” до російського бюджету.

Раніше Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру Укркапіталу і Спорт-Туру. Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.