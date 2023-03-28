Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Німеччина хоче вп’ятеро збільшити військову допомогу Україні – Spiegel

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Німеччина
Фото: Unsplash

Уряд Німеччини має наміри збільшити військову допомогу Україні вп’ятеро, щоб довести загальну суму до понад €15 млрд і значно розширити підтримку ЗСУ.

За даними німецького видання Der Spiegel, ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.

– Берлін хоче збільшити допомогу з €3 млрд до понад €15 млрд, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що приблизно через два місяці після рішення німецького уряду про постачання важких бойових танків до України прибули Leopard 2.

Зараз дивляться

Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Україна отримала всі обіцяні Німеччиною 18 танків Leopard 2 і близько 40 БМП Marder.

Читайте
Танки Challenger вже в Україні: Резніков показав нову техніку ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка