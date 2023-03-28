Німеччина хоче вп’ятеро збільшити військову допомогу Україні – Spiegel

Березень, 28 в 0:08

Уряд Німеччини має наміри збільшити військову допомогу Україні вп’ятеро, щоб довести загальну суму до понад €15 млрд і значно розширити підтримку ЗСУ.

За даними німецького видання Der Spiegel, ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.

– Берлін хоче збільшити допомогу з €3 млрд до понад €15 млрд, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що приблизно через два місяці після рішення німецького уряду про постачання важких бойових танків до України прибули Leopard 2.

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Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Україна отримала всі обіцяні Німеччиною 18 танків Leopard 2 і близько 40 БМП Marder.