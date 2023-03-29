У 2023 Канада виділить Україні $1,8 млрд фінансової допомоги

Березень, 29 в 11:13

Уряд Канади закладе у державний бюджет на 2023 рік $1,8 млрд (2,4 млрд канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.

Про це повідомляють на сайті уряду країни.

– Фінансова підтримка з боку Канади допомогла уряду України продовжувати роботу на тлі незаконного вторгнення Росії, зокрема шляхом виплати пенсій та надання основних державних послуг українцям, закупівлі палива на зиму та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Бюджет на 2023 рік передбачає виділення Україні додаткової позики на 2023 рік у розмірі 2,4 млрд доларів, які будуть надані через адміністрований рахунок МВФ для України, – заявили в Канаді.

Як зазначається на сайті, додатково у бюджеті на 2023 рік пропонується виділити $147 млн (200 млн канадських доларів) у вигляді військової допомоги, включно з раніше анонсованими вісьмома танками Leopard 2.

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Ще $62 млн (84,8 млн канадських доларів) передбачаються для надання цільової допомоги гуманітарного характеру, зокрема у вигляді психологічної підтримки, розмінування, сільськогосподарських програм тощо.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Twitter від імені України подякував Канаді за підтримку та фінансову допомогу у війні проти окупантів.

– Вдячні за додаткову підтримку в розмірі 2,4 млрд канадських доларів, оголошену Джастіном Трюдо і Христею Фріланд. Фінансовий внесок Канади допоможе нам підтримувати економічну стабільність та допомагати українцям, які постраждали від розв’язаної Росією війни, – прокоментував він.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що з Канади до України вже прямують броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3.