Березень, 09 в 8:18

Запорізька атомна електростанція (АЕС) перебуває під окупацією російських військ з початку березня 2022 року. Загарбники неодноразово відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по території ЗАЕС.

Вночі 9 березня 2023 року окупанти вшосте обстріляли ЗАЕС. Внаслідок атаки відключилась остання лінія зв’язку з українською енергосистемою – 5-й та 6-й енергоблоки переводять в холодний стан. Для живлення увімкнули 18 дизель-генераторів, проте пального вистачить на 10 днів.

В Енергоатомі наголошують, що якщо впродовж цього періоду зовнішнє живлення станції не поновлять, це призведе до радіаційної аварії світового масштабу.

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У зв’язку з цим Факти ICTV звернулися за коментарем до голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко та розпитали, які наслідки можуть мати російські провокації на ЗАЕС для України та світу.

Схоже на Фукусіму: чим загрожує Україні ситуація на Запорізькій АЕС

Як зазначила в коментарі Фактам ICTV Тетяна Тимочко, якщо російські війська спровокують аварію на ЗАЕС, подальші сценарії можуть бути схожі з тим, що відбувалося на японській атомній станції Фукусіма в 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус та цунамі.

Або ж це можна буде порівняти з аварією на АЕС Три-Майл-Айленд (США), яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів у березні 1979 року.

– Можливі сценарії вибуху на Запорізькій АЕС можуть бути більш схожими з аварією на японській атомній станції Фукусіма- 1 чи з аварією на американській АЕС Три-Майл-Айленд, що вважалася найбільшою в історії світової ядерної енергетики до аварії на Чорнобильській АЕС і досі вважається найтяжчою ядерною аварією в США. В результаті аварії на АЕС Три-Майл-Айленд була серйозно пошкоджена активна зона реактора, а частина ядерного палива розплавилася, – заявила Тимочко.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги нагадала, що Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Там діють реактори типу ВВЕР-1000 (водо-водяний). Загалом на ЗАЕС є шість енергоблоків, проте останнім часом працювали лише три, і то не на повну потужність.

За даними компанії Енергоатом, під час атаки військ РФ 5 серпня на одному з трьох працюючих енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, і він тепер відключений. Наразі на станції зберігаються ризики витоку водню, а також розпилення радіоактивних речовин. Крім того, залишається високою пожежна небезпека.

Внаслідок періодичних обстрілів окупантів пошкоджені три із чотирьох ліній, які з’єднують Запорізьку АЕС із енергосистемою України.

Як пояснила Тетяна Тимочко, в разі пошкодження останньої лінії атомна станція не зможе отримувати електроенергію для своїх потреб. На випадок подібної аварійної ситуації там є дизель-генератори, які зможуть забезпечувати охолодження ядерного палива. Проте для їх безперебійної роботи потрібне дизельне пальне, поставкам якого можуть перешкоджати окупанти.

Якщо ж ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання, розпочнеться плавлення ядерного палива. Як результат – може статися викид радіоактивних речовин.

В рази гірше Чорнобиля: можливі наслідки аварії на ЗАЕС

За словами Тетяни Тимочко, в шести реакторах Запорізької АЕС, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок (тобто вдесятеро більше, ніж на Чорнобильській атомній станції).

Відповідно, і наслідки будуть значно гіршими, ніж після катастрофи на ЧАЕС:

• Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може скласти близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.

• Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Тобто це безпрецедентно велика територія. Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.

• Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.

• Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.). А кількість загиблих може в десятки разів перевищити кількість жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС.

• Може відбутися значний викид радіоактивного цезію-137, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів. Цей елемент інтенсивно сорбується ґрунтом і донними відкладами, забруднює продукти харчування.

• Радіонуклідне забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Як уточнила Тимочко, найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор.

Загрози для світу

У разі аварії на ЗАЕС під загрозою опиняться життя та здоров’я мільйонів людей. Радіоактивне забруднення територій є надзвичайно довготривалим. Високі дози радіації в довгостроковій перспективі можуть спровокувати опіки, гостру променеву хворобу, численні патології, зокрема летальні випадки.

Внаслідок ураження деяких видів білків у клітинах організму людина може захворіти на рак. Крім того, радіоактивне забруднення може стати причиною різних генетичних мутацій, які передаються через декілька поколінь.

Тетяна Тимочко зазначила, що в разі аварії під загрозою забруднення опиниться не лише Україна, а багато інших країн. Все залежатиме від циркуляції повітряних мас на той момент.

– Аварія на ЗАЕС призведе до транскордонного радіоактивного зараження довкілля багатьох країн: через атмосферну циркуляцію повітряних мас, перенесення радіонуклідних частинок водами річок та опадами будуть уражені значні території. Наслідки залежатимуть від швидкості та напряму вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила вона.

У Всеукраїнській екологічній лізі наполягають, що в цій ситуації Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має вжити більш рішучих кроків, щоб убезпечити Запорізьку АЕС від ядерного тероризму РФ.

Фото: Енергоатом