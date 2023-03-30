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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
€12 млрд допомоги від Німеччини та санкції Швейцарії проти РФ: що відбувається на 400-й день війни (онлайн)

€12 млрд допомоги від Німеччини та санкції Швейцарії проти РФ: що відбувається на 400-й день війни (онлайн)

Швейцарія приєдналась до десятого пакета санкцій ЄС проти Росії;

МВФ розгляне нову програму фінансування України 31 березня;

Польща запровадить обмеження на імпорт українського зерна;

НБУ перегляне зростання ВВП України у 2023 році;

Німеччина виділить ще €12 млрд на військову допомогу Україні;

Окупанти продовжують штурмувати Бахмут, мають частковий успіх, повідомили у Генштабі;

Видання Bloomberg пише, що у Росії мобілізували на війну проти України понад 500 тис. осіб, що викликало проблеми серед робочих кадрів всередині країни.

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00:20 - 30 березня

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і продовжив термін тримання під вартою колишнього президента АТ Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва.

Він перебуватиме в СІЗО ще 60 діб – до 27 травня.

Офіс генпрокурора обґрунтував необхідність продовження слідства у зв’язку з новими обвинуваченнями та підозрою у перешкоджанні законній діяльності Збройним Силам України.

В офіційній версії слідства йдеться про те, що Богуслаєв у квітні 2022 року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки.

Він надавав підлеглим вказівки сховати деталі й експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

Джерело: Радіо Свобода

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