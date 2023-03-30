€12 млрд допомоги від Німеччини та санкції Швейцарії проти РФ: що відбувається на 400-й день війни (онлайн)
Швейцарія приєдналась до десятого пакета санкцій ЄС проти Росії;
МВФ розгляне нову програму фінансування України 31 березня;
Польща запровадить обмеження на імпорт українського зерна;
НБУ перегляне зростання ВВП України у 2023 році;
Німеччина виділить ще €12 млрд на військову допомогу Україні;
Окупанти продовжують штурмувати Бахмут, мають частковий успіх, повідомили у Генштабі;
Видання Bloomberg пише, що у Росії мобілізували на війну проти України понад 500 тис. осіб, що викликало проблеми серед робочих кадрів всередині країни.
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