Березень, 28 в 10:38

Колишній президент АТ Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв отримав нову підозру: цього разу в перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що в квітні 2022 року, на початку повномасштабної війни, українські військові звернулися до Мотор Січі з проханням про оплатну передачу в користування гелікоптерів.

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Натомість Богуслаєв наказав співробітникам підприємства приховати документи на цю авіаційну техніку, щоб пілоти не могли сісти за штурвал без спеціальних формулярів.

Крім того, він дав вказівку зняти лопаті з гелікоптерів, щоб українські захисники не могли ними скористатися.

– Він наказав розукомплектувати техніку: зняти лопаті з гелікоптерів та заховати їх, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Як уточнили в Службі безпеки України, президент Мотор Січі, зокрема, блокував поставку бойового гелікоптера для Головного управління розвідки Міноборони в квітні 2022 року. Йдеться про оплатну передачу гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань.

– Втім очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання державного замовлення. Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього, – наголосили в СБУ.

Працівники підприємства незаконне розпорядження виконали: зняли з гелікоптера лопаті та вивели з ладу механізми, які відповідають за роботу несучого гвинта.

За цим фактом Богуслаєву повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Крім того, слідство встановило, що начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності Мотор Січі створив схему постачання запчастин до авіадвигунів з тимчасово окупованої території України (зі Сніжнянського машинобудівного заводу). Тим самим він сприяв діяльності підконтрольного Кремлю терористичного формування “ДНР”, яке отримувало так звані “податки” та “митні платежі”.

Для обходу обмежень Мотор Січ постачала сировину на Сніжнянський машинобудівний завод через зарубіжні компанії, а згодом отримувала вже готові запчастини для авіаційних двигунів.

За незаконну діяльність співробітник підприємства отримав підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258‑3 КК України).

Як відомо, В’ячеслава Богуслаєва затримали в жовтні 2022 року разом із начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності Мотор Січі. Обом було оголошено підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво країні-агресору).