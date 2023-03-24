Березень, 24 в 16:59

Українське підприємство Мотор Січ під керівництвом В’ячеслава Богуслаєва роками співпрацювало з іранськими компаніями, які були під санкціями Заходу і світу, а також працювали на військово-промисловий комплекс Ірану.

Про це розповідають журналісти Схем.

У розпорядженні Схем є документи, які свідчать про те, що Мотор Січ продавала підприємствам Ірану товари подвійного використання, а саме: авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117.

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Такі двигуни встановлюють і на невеликі транспортні літаки, й на військові гелікоптери, наприклад, типу Ка-52 (Алігатор), які використовує Росія у війні проти України.

Іранські підприємства на той час вже були під санкціями США та ЄС, але ще до запровадження обмежень Україною.

Одна з іранських компаній з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пов’язана з військово-промисловим комплексом Ірану. Ця компанія з іншим підсанкційним підприємством, причетні до розробки дронів Shahed-171 та Shahed-136, якими армія РФ завдає ударів по українських містах.

Основні партнери Мотор Січ в Ірані:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), вона ж Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Іран Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

DAMA

У червні 2021 року у Мінську керівник іранської DAMA Хусейн Насір зустрічається із представником білоруської держкомпанії Белвнешпромсервіс – генеральним директором Олександром Кучинським, та українського підприємства Мотор Січ – начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олегом Дзюбою.

Мотор Січ – виробник двигунів; білоруська компанія – посередник, бо діють міжнародні санкції, а DAMA – покупець.

Варто зазначити, що білоруська фірма-посередник у США вже давно під санкціями за торгівлю з військово-промисловим комплексом Сирії та Ірану.

Iran Aircraft Industries (IACI)

Фірма IACI пов’язана з державним військово-промисловим комплексом Ірану – надає послуги з технічного обслуговування та капітального ремонту військових вертольотів і літаків. Під час співпраці із Мотор Січчю була під численними західними санкціями.

Iran Aircraft Industries перебуває у списку РНБО.

За даними Схем, іранська компанія Design and Manufacturing of Aeroengines є підставною. Вона здійснювала таємні закупівлі для авіапромисловості Ірану – для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Проти HESA з 2008 року санкції запровадили США, з 2010 року – Євросоюз. Згодом низка інших країн – Японія, Британія, Австралія, Канада та Південна Корея.

За інформацією Управління контролю за іноземними активами США, ця компанія причетна до розробки ударних дронів Shahed-136, якими Росія найчастіше обстрілює Україну.

HESA також в санкційному списку РНБО і згадується у робочій кореспонденції Мотор Січі.

Нагадаємо, що колишній президент Мотор Січі Богуслаєв перебуває у СІЗО Києва до 6 квітня.