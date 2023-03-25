Набір у Гвардію наступу добігає кінця: у МВС назвали останній день прийому заявок

Березень, 25 в 18:57

Набір у Гвардію наступу незабаром завершиться. Охочі подати свої заявки мають встигнути до 1 квітня 2023 року.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

— Сьогодні ми комплектуємо шість бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, одна бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія, – заявила вона.

Подати заявку до Гвардії наступу можна через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Також можна подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.

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— Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань, – зазначила заступниця глави МВС.

За її словами, 5% від загальної кількості заяв подають жінки. При цьому, основну частину підрозділів Гвардії наступу формують військові, які вже мають бойовий досвід або служили у минулі роки.

Вона пояснила, якщо всі етапи успішно пройдені, то кандидат чи кандидатка зараховується на навчання, яке триває кілька місяців.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що від лютого до 11 березня прийняли 28 тис. заявок від добровольців, які хочуть приєднатися до Гвардії наступу. Втім до підрозділів потрапляють не всі, адже відбувається жорсткий відбір.

Фото: Гвардія наступу