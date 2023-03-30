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Факти / Україна

До Гвардії наступу надійшло понад 35 тис. заявок, почалося зарахування до військових частин

Валентина Чорна, редакторка стрічки
До Гвардії наступу надійшло понад 35 тис. заявок, почалося зарахування до військових частин

Від початку лютого 2023 року понад 35 тис. українців виявили бажання вступити до лав Гвардії наступу.

Наразі проводиться робота із зарахування бійців до військових частин. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

– У березні вже активніше проводиться робота саме щодо того, аби ці кандидати ставали до строю у військові частини, бо в лютому тривалий час зайняло саме опрацювання заявок, – сказав Музичук, зазначивши, що розгляд усіх заявок відбувається вручну.

За словами речника, понад 10% добровольців, які подали заявки до Гвардії наступу, вже зараховані до військових частин.

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Відповідаючи на запитання про майбутні основні задавдання бійців, Музичук наголосив, що, крім оборонних дій, вони будуть залучені й до наступальних.

На яких напрямках – визначать після завершення підготовки підрозділів і після того, як буде рішення щодо їхнього застосування.

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Фото: Гвардія наступу

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