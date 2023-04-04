Необґрунтовані “переможні новини”: Ігнат про інформацію щодо передання МіГів
У Повітряних силах закликали ЗМІ перестати маніпулювати заголовками та робити необґрунтовані “переможні новини” із передання МіГів із Польщі та Словаччини.
Про це в Telegram-каналі написав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
— Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані “переможні новини” із передання словацьких і польських МіГів, завдяки чому, цитую… “вдалось укомплектувати три бригади винищувачів”… І звідки взагалі взялась цифра 72?, — йдеться у заяві Ігната.
Він наголосив, що у складі Повітряних Сил є п’ять винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29.
За словами Ігната, передання польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання “контрнаступу”, “перемоги” тощо.
— Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння, – додав він.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала ніде не обговорювати майбутній український контрнаступ.
Вона наголосила, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в Україні: президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Джерело: Повітряні сили України