Квітень, 04 в 13:00

У Повітряних силах закликали ЗМІ перестати маніпулювати заголовками та робити необґрунтовані “переможні новини” із передання МіГів із Польщі та Словаччини.

Про це в Telegram-каналі написав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

— Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані “переможні новини” із передання словацьких і польських МіГів, завдяки чому, цитую… “вдалось укомплектувати три бригади винищувачів”… І звідки взагалі взялась цифра 72?, — йдеться у заяві Ігната.

Він наголосив, що у складі Повітряних Сил є п’ять винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29.

Зараз дивляться

За словами Ігната, передання польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання “контрнаступу”, “перемоги” тощо.

— Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння, – додав він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала ніде не обговорювати майбутній український контрнаступ.

Вона наголосила, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в Україні: президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: Повітряні сили України