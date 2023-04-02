У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового – реакція поліції

Квітень, 02 в 14:00

В одному із храмів Хмельницького священнослужителі УПЦ МП побили українського військового.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

– На відео військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабки добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону, – написав депутат.

Під час бійки військовий викрикнув: “Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?”.

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Постраждалий отримав контузію та черепно-мозкову травму.

За словами депутата, постраждалого військовослужбовця затримала поліція за ст.173 КупАП (дрібне хуліганство).

Як прокоментувала інцидент журналістам vsim.ua речниця патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук о 10:20 годині в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ, який знаходиться по вулиці Володимирська, 113 під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт із священиком.

— Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу Євангелія, вчинив словесний конфлікт відносно священика, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП, – прокоментувала Тимощук.

В управлінні Нацполіції області додали, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України — (хуліганство).