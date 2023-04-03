Храм після побиття військового перейшов до ПЦУ, там пролунала перша молитва українською

Квітень, 02 в 21:42

Парафіяни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького до ПЦУ.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

– Ключі від собору передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання. Вона зайшла в середину храму й описує майно. До Великодня за східним обрядом там не проводитимуть Богослужінь, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 квітня представники комісії несуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

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При цьому мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вже сьогодні, 2 квітні, у Свято-Покровському кафедральному соборі лунає гімн України та молитва за українських воїнів.

– Перша молитва українською мовою за Україну, за українських воїнів у соборі, – написав він.

Нагадаємо, що у храмі у Хмельницькому священнослужителі УПЦ МП побили українського військового. Це сколихнуло хвилю обурення і люди прийшли до церкви вимагати пояснень. Біля Свято-Покровського собору понад 1000 активістів проголосували за перехід УПЦ МП до ПЦУ.

Крім того, у Хмельницькій міськраді розглянуть питання щодо припинення користування всіма земельними ділянками УПЦ МП.

Фото: скрін з відео