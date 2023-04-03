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Факти / Україна

Храм після побиття військового перейшов до ПЦУ, там пролунала перша молитва українською

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Храм після побиття військового перейшов до ПЦУ, там пролунала перша молитва українською

Парафіяни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького до ПЦУ.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

– Ключі від собору передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання. Вона зайшла в середину храму й описує майно. До Великодня за східним обрядом там не проводитимуть Богослужінь, – йдеться  у повідомленні.

Зазначається, що 3 квітня представники комісії несуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

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При цьому мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вже сьогодні, 2 квітні, у Свято-Покровському кафедральному соборі лунає гімн України та молитва за українських воїнів.

– Перша молитва українською мовою за Україну, за українських воїнів у соборі, – написав він.

Нагадаємо, що у храмі у Хмельницькому священнослужителі УПЦ МП побили українського військового. Це сколихнуло хвилю обурення і люди прийшли до церкви вимагати пояснень. Біля Свято-Покровського собору понад 1000 активістів проголосували за перехід УПЦ МП до ПЦУ.

Крім того, у Хмельницькій міськраді розглянуть питання щодо припинення користування всіма земельними ділянками УПЦ МП.

Фото: скрін з відео

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