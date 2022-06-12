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Факти / Світ / Росія

Останній день Росії: у Києві під посольство РФ принесли холодильник у “крові”

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Останній день Росії: у Києві під посольство РФ принесли холодильник у “крові”
Фото: Факти ICTV

У Києві відбулась акція протесту проти повномасштабної російської агресії. Українські ЗМІ повідомляють, що до посольства Росії прийшли активісти та громадяни РФ. Один росіянин навіть спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни в Україні.

Біля будівлі вивісили величезний плакат з написом Останній день Росії, а також поставили багато хрестів на могили для російських окупантів та поховальні вінки з різними написами, зокрема Земля скловатою; Путінським покидькам.

Біля будівлі також можна було помітити холодильники з червоною фарбою, схожою на кров, унітази, гільзи та інше.

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Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 109 добу. Російські солдати вбивають мирних жителів, завдають ракетних ударів по містах, блокують українські порти, знищують наш врожай, намагаються окупувати територію та крадуть наше зерно.

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