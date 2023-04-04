Квітень, 04 в 19:46

У вівторок, 4 квітня, російська армія скинула з винищувачів Су-35 дві бомби на село Печенюги у Чернігівській області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.

– Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби, – йдеться у повідомленні.

Про потерпілих наразі інформації поки не надходило, додали в ОК Північ.

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