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Факти / Україна

Горить приватний будинок: російські Су-35 скинули дві авіабомби на село Печенюги Чернігівської області

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Истребители Су-30 и Су-35
Фото: Depositphotos

У вівторок, 4 квітня, російська армія скинула з винищувачів Су-35 дві бомби на село Печенюги у Чернігівській області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.

– Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби, – йдеться у повідомленні.

Про потерпілих наразі інформації поки не надходило, додали в ОК Північ.

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