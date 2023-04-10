Удари РФ по Новобериславу і Кізомису: що відбувається на 411 добу війни (онлайн)

Армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Новобериславу на Херсонщині, а з винищувачів скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади. Попередньо, загиблих та поранених немає, повідомляє ОВА.

В Україну найближчим часом надійдуть ЗРК Patriot та SAMP/T, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема, десантників, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК Вагнера.

На Великдень Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У травні президент України Володимир Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого.

Злиті секретині документи Пентагону свідчать про те, що ПВК Вагнера намагалися купити зброю у Туреччини.