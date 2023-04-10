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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Удари РФ по Новобериславу і Кізомису: що відбувається на 411 добу війни (онлайн)

Удари РФ по Новобериславу і Кізомису: що відбувається на 411 добу війни (онлайн)

Армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Новобериславу на Херсонщині, а з винищувачів скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади. Попередньо, загиблих та поранених немає, повідомляє ОВА.

В Україну найближчим часом надійдуть ЗРК Patriot та SAMP/T, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема, десантників, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК Вагнера.

На Великдень Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У травні президент України Володимир Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого.

Злиті секретині документи Пентагону свідчать про те, що ПВК Вагнера намагалися купити зброю у Туреччини.

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Пряма трансляція
01:19 - 10 квітня

У Краматорську та Слов’янську Донецької області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

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01:12 - 10 квітня

Колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг розповів, як можуть розвиватися події під час повномасштабної війни Росії проти України.

– Дуже швидко, стрімко просуватись на невеликих ділянках, щоб потрапити у тил російських військ. І створення якомога більшого хаосу у тилу ворога. США робили це під час Другої світової війни у декількох випадках. Я маю на увазі, що підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночі, – сказав Гертлінг.

Фото: Генштаб ЗСУ

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01:10 - 10 квітня

У перший день війни лікарю-педіатру Євгену Комаровському, який перебував у Харкові, почали у соцмережах надходити погрози, через які він був змушений залишити місто.

– По-перше, скажу чесно: у перший день війни, 24 лютого, я отримав у всі соціальні мережі анонімні листи: чекай, ми йдемо тебе денацифікувати. Із зазначенням мого домашнього адресу тощо. При чому погрози були не лише мені особисто, а й родині. Тому була можливість виїхати, тому ми виїхали недалеко від Харкова, але виїхали, – каже він.

Фото: УНІАН

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01:08 - 10 квітня

Не потрібно сподіватися на фізіологічні причини смерті російського диктатора Володимира Путіна, тому що можливості сучасної медицини дадуть йому можливість жити ще дуже багато років. Про це заявив український лікар Євген Комаровський.

– Не дочекаєтеся. Не дочекаємося ми близько, що візьме і здохне. Не дочекаємося. Можливості медицини. Якщо Україна й українці у своїх планах на майбутнє сподіваються на те, що він раптово помре, то це дурні надії. Можливості сучасної медицини, трансплантації, всього іншого – дозволять йому пити з нас кров ще дуже багато років, – сказав він.

Фото: Depositphotos

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00:42 - 10 квітня

Російські війська атакують Херсонщину з авіації. Зокрема, армія РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. Водночас ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється, зазначають в ОВА. Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.

Фото: Херсонська ОВА

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00:36 - 10 квітня

Російські окупанти викопали 70-кілометровий окоп у Запорізькій області через страх перед контрнаступом воїнів Збройних сил України.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він додав, що росіяни активно мінують тимчасово окуповану територію України.

– Це через страх контрнаступу. Саме тому вони так упорядковують свої позиції, будують фортифікацію, – сказав Дмитрашківський.

Фото: Генштаб ЗСУ

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